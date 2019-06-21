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С 27 по 30 июня «Псковпассажиравтотранс» организует спецмаршруты и дополнительные остановки

С 27 по 30 июня, в связи с проведением городских массовых мероприятий, а также с ограничением движения транспорта, «Псковпассажиравтотранс» запускает два спецмаршрута для доставки пассажиров в центр города - Р1 и Р2. Об этом сообщается на сайте организации.

Остановки спецмаршрутов будут обозначены специальными отличительными знаками.

Остановочные пункты сосредоточены у основных мест въезда в город: СК «Раздолье» и ТРК «Акваполис».

Для удобства пассажиров будут организованы дополнительные остановки по Рижскому проспекту, где будут останавливаться все автобусы, проходящие по данному направлению.