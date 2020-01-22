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Изменить маршрут движения автобуса №30 в Пскове предлагает областной комитет по транспорту

С целью обеспечения транспортного сообщения района «Запсковье», в том числе улицы Юности, с социальными объектами, такими как детская областная больница, городская больница и многими другими, необходимо перенести маршрут движения автобуса № 30 с Рижского проспекта на улицу Коммунальную. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области в своем официальном аккаунте в сети Instagram.

В настоящее время по улице Коммунальной проходит только автобусный маршрут №14, соединяющий Любятово и улицу Рокоссовского.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области просит жителей города высказать свое мнение по предлагаемому изменению маршрута №30.