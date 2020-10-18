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Штрафы за масочный нигилизм в транспорте: объективная необходимость или перегиб властей?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска авторской программы Любови Кузнецовой «Дневной дозор», которая выходит на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове.

С 18 октября по решению регионального оперативного штаба в общественном транспорте проводятся рейды по выявлению пассажиров без масок. Раньше в транспорте «зайцами» считались люди без билета, а сейчас - без билета и маски. Рейды проводят сотрудники комитета по транспорту совместно с полицией. На нарушителя составляется административный протокол, также его могут попросить покинуть автобус.

Власти и сторонники ужесточения ограничений оправдывают такие меры ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19: транспорт - место общего пользования, соответственно каждый, кто находится внутри, должен пользоваться средствами индивидуальной защиты, чтобы и себя обезопасить, и других не заразить. У противников штрафов за масочный нигилизм в транспорте свои аргументы. Во-первых, в масс-медиа до сих пор звучат совершенно противоположные мнения вирусологов о защитных способностях масок по отношению к коронавирусу. Второе: в связи с коронакризисом у людей и так доходы упали, а тут штрафы. Ну кому это понравится?

Опять же, сами маски тоже надо купить, и если ими пользоваться как положено, то статья расходов получается довольно приличная. И в целом многие считают штрафы в отношении лиц без масок противозаконными и даже антиконституционными. Мнения пассажиров и транспортников, специалистов Роспотребнадзора, медиков и юристов - в «Дневном дозоре».

С точки зрения Роспотребнадзора общественный транспорт в период распространения острых респираторных вирусных инфекций - сущий кошмар, комментирует главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Из анализа текущей ситуации глава регионального Роспотребнадзора заявляет: транспорт - это одно из самых «узких» мест, где люди инфицируются, в том числе и коронавирусом. Поэтому Александр Нестерук считает ужесточение контроля за ношением масок в транспорте совершенно оправданным.

«Если человек в час пик едет в транспорте без маски, это просто человек-самострел, он хочет заразиться. По нашим прикидкам, в каждом втором автобусе, по теории вероятности, должен быть зараженный. Где вы еще так интимно можете прижаться друг к другу, кроме как в общественном транспорте? В магазине, если вы себе такое позволите, на вас плохо посмотрят. А в общественном транспорте у нас, по-прежнему, есть направления, где люди стоят плотно зажатые, и кто-то вам в лицо будет дышать. А чем он там дышит? Транспорт — это такое дело. На непопулярных маршрутах и не в час пик люди еще как-то могут рассесться, да и то в этом замкнутом пространстве создается взвесь, когда человек выдыхает чихает, кашляет... Таким путем передается не только коронавирус, но и вся "респираторка"».

Транспортный комитет области совместно с полицией, вооружившись решением регионального оперативного штаба об ужесточении контроля ношения масок, проводит ежедневные рейды в автобусах. В весенний период власти пытались организовать на практике соблюдение дистанции в салонах автобусов, однако с учетом проблем «Псковпассажиравтотранса» с подвижным составом ничего не вышло, ведь чтобы автобусы были полупустые, их число на линии нужно увеличивать в два, а по-хорошему, в три раза. Поэтому на сегодняшний день, поясняет руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству области Борис Елкин, решили сосредоточится на ношении масок пассажирами.

«Соблюдение масочного режима действительно очень важно. Мы понимаем, что соблюдать в транспорте социальную дистанцию невозможно, особенно в час пик, а выпускать на маршрут одновременно по 2-3 автобуса не представляется возможным. Поэтому одна из мер - как раз соблюдение масочного режима. Мы проводим регулярные рейсы совместно с УМВД, в ходе которых выявляем большое количество людей без маски. К сожалению, большая часть носит их кармане, но отказывается носить. Либо носят на подбородке... К сожалению, тяжело это контролировать. Многие возмущаются и считают, что эти меры не совсем корректны, но до всех доносятся законные основания. Мы призываем носить маски к тех местах, которые прописаны указом губернатора. Гражданам следует обеспечить для себя запас масок, чтоб они не просто лежали в кармане и пачкались, а находились в закрытой упаковке. Я так же езжу на общественном транспорте и у меня всегда с собой есть запас масок».

Чем выше количество заболевших, тем серьезнее нервное напряжение у людей. На улицах и в общественном транспорте шарахаются от тех, кто кашляет и чихает. О впечатлениях пассажира псковских автобусах в комментарии «Дневному дозору» рассказала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова. Она избегает часов-пик, пользуется средствами индивидуальной защиты и подчас удивляется, что предписание о ношении масок игнорируют кондукторы и водители. Комментирует Ольга Федорова:

«Я понимаю, у кондукторов трудные условия работы, но у большинства из них маски на подбородке. А люди ведут себя по-разному. Кто-то в маске заходит в автобус, кто-то надевает ее в автобусе. Сторонятся друг друга, если это возможно. Но это возможно не всегда. Ситуация оправдывает ужесточение мер, хотя в наших условиях, для людей с нашими зарплатами можно говорить, что это в какой-то степени бесчеловечно, но мы не вчера вошли в зону "ковида", не вчера оказались в таких условиях, и за больше чем полгода можно было бы привыкнуть и принять. Я сталкиваюсь с тем, что люди занимают жесткую, воинственную позицию против маски и всего остального. Есть и такие знакомые, которые категорически против масок и их ничем не заставишь, человеку свойственно заблуждаться и понимать, что для того, чтоб тебя не оштрафовали, тебе надо всего лишь надеть маску и проехать несколько минут на автобусе. Наверное, это можно сделать. А остальное — это просто проявление нашей русской неуместной принципиальности».

Что касается кондукторов и водителей без масок, в транспортном комитет региона сообщили, что принимают жалобы на такое безответственное поведение персонала, готовы рассматривать и наказывать. Недостатка в СИЗах на предприятии «Псковпассажиравтотранс» нет, ежемесячно перевозчик выделят кругленькую сумму на покупку необходимых расходников и дезсредств, сообщил нашей программе руководитель ГППО Юрий Киргинцев.

«Закупаем по 20 тысяч масок каждый месяц, обрабатываем автобусы. Для нас это, конечно, большие затраты. Все сотрудники обеспечены масками. Закупаем обеззараживатели, ставим их в столовой, в двух наших буфетах, в диспетчерской. Насколько позволяют наши знания, боремся с эпидемией. Мы проводим эти рейды и сами, и с полицией. Ежедневно у нас работает контрольная группа. Люди относятся нормально, с пониманием. За все время, по-моему, только один человек возмущался, а так люди все надевают маски, все понимают. Я не вижу возмущений».

Уже даже надоело говорить одно и то же: соблюдайте дистанцию, носите маски, мойте руки. И это позволит в значительной мере уберечь себя от заболевания, комментирует заслуженный врач России, первый вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Антонов. Он является сторонником жестких карантинных мер и не видит ничего сверхъестественного в рейдах на транспорте и штрафных мерах для нерадивых граждан. Не цена жизни и здоровью - ношение маски, считает единоросс.

«Уже давно должно быть понятно абсолютному большинству, что здоровье и вопрос жизни и смерти - в их собственных руках. Наверное, сейчас только из утюга не говорится о том, что надо принимать все меры предосторожности, ездить в маске. Спорить с людьми, которые этого не понимают, бесполезно и даже не нужно. Считаю, что должны быть какие-то жесткие меры, в том числе административные штрафы. Это делает весь мир - не только наши региональные власти. Это делают и те страны, на которых мы привыкли равняться, хотя смысла большого в этом нет. Надо верить профессионалам, которые говорят: "наденьте маски, пожалуйста". Ну чего здесь нового? Да ничего. Мойте руки, носите маски. К сожалению, невозможно устраивать экскурсии в реанимацию. А хотелось бы, чтобы те, кто сегодня еще проявляет недовольство, посмотрели, каково людям в реанимации, как тяжело болезнь протекает».

Парадокс, но факт: депутат Псковской городской Думы, представитель «Яблока» Дмитрий Пермяков по отношению к жестким и последовательным карантинным мерам солидарен с представителем «Единой России» Виктором Антоновым. В эпидемию государство обязано защищать население, даже путем максимального «закручивания гаек», комментирует Дмитрий Пермяков.

«К большому сожалению, меры, которые принимают наши власти, не работают или работают в полсилы. Я долго думал, еще когда весной была объявлена пандемия, какой может быть адекватный выход. Всегда хотелось дать свободно дышать экономике, гражданам, но каким-то образом избежать распространения этого страшного заболевания, и выяснилось, что так думал не я один. Наши власти, включая президента и правительство, размышляли схожим образом, и в итоге приняли какие-то непонятные полумеры, которые ни к чему толком не привели. Только к тому, что люди устали соблюдать самоизоляцию. Если мы объявим новую волну самоизоляции, то никто соблюдать ограничения так же ответственно, как было в марте-апреле, не будет. Просто потому, что это всем уже надоело. Видно, как все игнорируют ношение масок, соблюдение социальной дистанции, и ни к чему хорошему это не приведет. Пожалуй, единственный оставшийся путь — путь Китая, тоталитарной страны. У нас какой-никакой, но, наверное, тоталитаризм, и почему мы не используем единственное преимущество этого строя, я не понимаю, в то время, как можно ограничить гражданские права и свободы, просто по щелчку пальцев. Считаю, это ответственность государства. У нас же, по сути, общественный договор между нами и государством. Государство — это прослойка, которой делегировали полномочия правоохранительные, образовательные, в здравоохранении и так далее. И нас не должно волновать, что мы не можем выполнять какие-то ограничения. Нам для этого государство и дано. Мы его для этого себе и выбирали и для этого платим ему налоги. Пожалуйста, государство, давай ограничивай нас, раз мы такие неспособные. Вводите штрафы, патрулирование полиции».

Что касается законности и незаконности действий властей с ужесточением ограничительных мероприятий, тут немало споров в общественном поле. Некоторые даже считают административные штрафы и фактически менторский, принудительный тон властей в отношении необходимости использовать СИЗы в общественных местах антиконституционными действиями. Скорее, наоборот, комментирует соблюдение прав человека и законность действий органов региональной власти и МВД уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов.

«Вопросы законности и соблюдения прав граждан при ношении защитных масок в период коронавируса неоднократно рассматривались различными судами РФ, и всегда этот вопрос признавался соответствующим и Конституции, и действующему российскому и региональному законодательству. Хотелось бы особенно отметить, что введение масочного режима — общемировая практика, и никто не задумывается над тем, что неношение маски — это нарушение прав человека, хотя куда правильнее было бы обезопасить себя, родственников и окружающих от возможного распространения этого ужасного недуга. Тем более человек, который заходит в автобус, не надевая маски, нарушает статью 17 Конституции РФ, которая запрещает осуществление собственных прав, которые нарушают права других лиц. А заразиться от бессимптомного носителя в автобусе, особенно в час пик, - очень большая вероятность. Поэтому мы как уполномоченные по правам человека в любом случае анализируем акты губернатора, администраций области и муниципальных образований, которые, так и ли иначе, затрагивают права граждан, и можете быть уверены: если такие нарушения допущены со стороны власти, мы, как и прокуратура, будем просто обязаны идти в суды, чтоб такие решения власть не принимала. Но в данном случае уполномоченный по правам человека, как и прокуратура, данные акты не оспаривает, потому что считает, что они направлены на защиту прав и здоровья граждан и никак не нарушают права иных лиц».

Помимо практически ежедневных рейдов на транспорте, выявляющих масочных нигилистов, региональные власти призвали граждан сообщать о лицах, которые не пользуются защитными средствами в общественных местах. Мягко сказать, заняться доносительством. Любопытно, как это можно осуществить на практике: писать заявление с перечислением примет нерадивого лица? Срочно звать полицию на месте? В связи с этим неоднозначным призывом властей коллеги из Псковской Ленты Новостей проводят интернет-опрос. На данный момент доносить на сограждан готовы чуть больше 4% опрошенных. Идею поддерживают, однако сами сообщать «куда надо» не готовы свыше 10%. «Стучать» бы пошли, если бы за это было положено вознаграждение, почти 3% респондентов. Не готова культивировать стукачество половина опрошенных. Бесполезными считают маски 16% псковичей. Вы тоже можете принять участие в опросе на сайте ПЛН. Что касается масок, их носит весь цивилизованный мир. В том же Китае они вошли в культуру и являются предметом гигиены уже много лет. Сторонник вы масок или нет, это ваше право. Однако, если дело касается взаимоотношений в обществе, то власти вам могут вменить это в обязанность (и не только в нашей стране), если отказ от маски в местах массового пользование ставит под угрозу безопасность окружающих.