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Прокуратура узнала о трудном пути ребенка до школы в Пушкиногорском районе

Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации Пушкиногорского района после обращения местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районном ведомстве.

После жалобы провели проверку, в ходе которой установили, что один из школьников ежедневно преодолевал расстояние в четыре километра до автобусной остановки, чтобы попасть в школу. При этом для сельской местности установлена норма, согласно которой остановка должна находиться в пределах километра от места жительства ребенка.

Пушкиногорец ранее обратился с данным вопросом в районную администрацию, но его жалобу проигнорировали.

В связи с этим прокурор района внес представление в адрес главы района с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона. «Требования заявили руководящему лицу, они находятся на стадии рассмотрения», - говорится в сообщении.