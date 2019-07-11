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Двухлетний ребенок пострадал в ДТП на автодороге Новгородка - Пушкинские Горы

14 июля в 13.40 на 6-м км автодороги Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе водитель 1956 года рождения за рулем автомашины «фольксваген Поло» при обгоне столкнулся с двигавшимся по той же полосе и начавшим поворачивать налево автомобилем ВАЗ.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в результате пострадал пассажир «Фольксвагена» - ребенок 2017 года рождения, он получил ушибы.

В 11.50 13 июля на 5-м км автодороги Псков - Кислово - Палкино в Псковском районе водитель 1973 года рождения, двигавшийся на автомашине «ЗАЗ Шанс» со стороны Палкино, не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир.

В 16.00 13 июля у дома 13 на улице Дзержинского в городе Опочке мужчина 1962 года рождения за рулем автомашины «Рено Дастер», выезжая с обочины, не пропустил двигающийся прямо по главной дороге автомобиль ГАЗ-3102 под управлением женщины 1992 года рождения и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пострадала пассажирка ГАЗа - девочка 2003 года рождения, не госпитализирована.