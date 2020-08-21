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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с велосипедисткой в Пскове

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с девушкой-велосипедисткой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

15 августа 2020 года около 17.10 в Пскове у дома №41 по Рижскому проспекту водитель автомобиля Hyundai Tucson, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на красный сигнал светофора, совершил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть Рижского проспекта по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП она скончалась на месте.

Полиция просит откликнуться очевидцев произошедшего и обратиться по адресу: город Псков, улица Инженерная, дом №4а, кабинет №309, а также позвонить по телефонам 02 или 59-63-58.