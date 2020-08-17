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Подозреваемый в наезде на Рижском проспекте взят под стражу

Подозреваемый в наезде на Рижском проспекте взят под стражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Продолжается расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого в минувшую субботу погибла велосипедистка в Пскове. В настоящее время следователями городского УМВД проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины происшествия. Назначено проведение целого ряда экспертиз, в том числе автотехнической и судебно-медицинской.

Учитывая принципиальную позицию следствия, основанную на требованиях закона, сегодня подозреваемый в совершении преступления взят под стражу в зале Псковского городского суда.