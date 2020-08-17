АвтоМир / Происшествия / ДТП

Опубликована новая видеозапись резонансного ДТП на Рижском проспекте в Пскове

Опубликована новая видеозапись субботнего дорожного происшествия на Рижском проспекте Пскова, в котором один человек погиб и один получил ранения. Видеозапись предоставлена компанией «Псковлайн», сообщил Николай Кузьмин, разместивший ее 17 августа в группе «Жесть по-псковски».

На видео представлены записи с нескольких камер. Видно, что белый автомобиль неровно едет по Рижскому проспекту. Отбросив велосипедистку у дома №41, «Хендай» выехал на встречную полосу и продолжил движение по ней с открытым капотом в сторону улицы Юбилейной. На перекрестке Юбилейной автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. Заметно, что у островка безопасности он пролетел сквозь цепочку движущихся автомобилей, одни из них успел остановиться. Путь «Хендая» заканчивается у опоры освещения напротив дома №44 по Юбилейной. В этом месте он сбил второго пешехода и наехал на ограждение. Еще один человек с велосипедом успел отскочить в последний момент.

Напомним, ДТП произошло 15 августа около 17.15. Водитель автомобиля «Хендай» насмерть сбил девушку 1995 года рождения. По предварительной информации, погибшая переходила дорогу с велосипедом на разрешенный сигнал светофора на Рижском проспекте, у магазина «Магеллан» в Пскове. Водитель пытался скрыться с места происшествия. Около перекрестка Рижского проспекта и улицы Юбилейной он сбил пешеходное ограждение, выехал на тротуар и совершил наезд на мужчину 1959 года рождения. Пешеход получил черепно-мозговую травму.

За рулем «Хендая» находился мужчина 1993 года рождения, житель Пыталовского района. По предварительной информации, он управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, мужчина ранее судим за кражу и убийство. На данный момент нет официального подтверждения информации о том, что автомобиль «Хендай» был украден или угнан. Источники ПЛН считают данную информацию недостоверной.

Смотрите также Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения либо с оставлением места его совершения). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Расследованием занимается следственный отдел УМВД по городу Пскову.

Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой города Пскова законным и обоснованным. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на особый контроль.

Подозреваемый задержан до рассмотрения вопроса о заключении его под стражу.