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Где безопасность на шестиполосной дороге? – активист «Убитых дорог» о ДТП на Рижском проспекте

Активист «Убитых дорог», участник комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков считает, что проектировщики дорог обязаны минимизировать вероятность ДТП. Свое мнение он высказал на своей странице В Контакте 16 августа, комментируя резонансное ДТП на Рижском проспекте.

«Несколько дней назад торжественно приняли Рижский проспект, сделанный по национальному проекту Безопасные и качественные автомобильные дороги. А вчера уже случилось ДТП со смертельным исходом. Как обычно у нас спишут все на пьяного в угнанной машине. Но где безопасность на шести полосной дороге? Пару светофоров и знак 50 км/ч. Другой безопасности просто нет и вообще все против, чтоб на взлетной полосе что-то делать. Подобные ДТП у нас даже не разбираются, так же полностью игнорируется успешный опыт других стран по снижению аварийности и тяжести последствий ДТП», - написал Николай Мельков.

Он приводит пример Швеции, где в 1997 приняли программу «Vision Zero». В основе программы лежат два этических принципа: нетерпимость к гибели или тяжелому травмированию людей и недопустимость отношения к подобным авариям как к неизбежному злу автомобилизации. Помимо этого, концепция возлагает ответственность за дорожную безопасность в первую очередь на проектировщиков и строителей.

«Они обязаны учитывать человеческий фактор на этапе строительства, минимизировав вероятность ДТП. Предположительно, «человек несовершенен», он может ошибаться за рулём, а, будучи пешеходом, склонен выбирать способ перемещения, безопасный лишь на его субъективный взгляд. Кроме того, проектировщики должны заботиться в первую очередь о безопасности и удобстве улиц для всех участников дорожного движения, а не о скорости и удобстве передвижения», - написал Н. Мельков.

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15 августа на Рижском проспекте пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного – насмерть. Водитель автомобиля Huyndai насмерть сбил девушку 1995 года рождения. По предварительной информации, погибшая переходила дорогу с велосипедом на разрешенный сигнал светофора, у магазина «Магеллан».

Водитель пытался скрыться с места преступления. В 17.20 около перекрестка Рижского проспекта и улицы Юбилейной он сбил пешеходное ограждение, выехал на тротуар и совершил наезд на мужчину 1959 года рождения. Пешеход получил черепно-мозговую травму. У водителя 1993 года рождения зафиксированы признаки алкогольного опьянения.