Полицейские нашли водителя, совершившего смертельное ДТП в Новосокольническом районе

Полицейские установили водителя, который на автомобиле насмерть сбил пешехода на проезжей части автодороги Рига - Москва в Новосокольническом районе. Им оказался 58-летний водитель автомашины УАЗ, который не заметил в темноте пешехода.
По предварительным данным, вечером 7 ноября 38-летний мужчина шел посередине дороги, пишет «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области. Отмечается, что тяжелые травмы погибший получил в результате сильного столкновения с крупной машиной.
«Экспертиза подтвердила технические повреждения транспорта, полученные в результате ДТП. У автомобиля разбита фара», - рассказали в ведомстве.
В настоящее решается вопрос о возбуждении уголовного дела.