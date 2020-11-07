←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ликвидация
Выветривать Бесполезно
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
мальчики Техосмотр не желаете?
Шины на зиму
Не жди Очереди
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Все ограничения движения
ещё АвтоМир / Происшествия / ДТП 07.11.2020 23:272 Обезображенный труп мужчины нашли на дороге в Новосокольническом районе 09.11.2020 15:290 Полицейские нашли водителя, совершившего смертельное ДТП в Новосокольническом районе 09.11.2020 13:320 ГАЗ врезался в «Хендай» на улице Леона Поземского в Пскове 09.11.2020 12:270 «Мицубиси» перевернулся на автодороге Струги Красные – Цапелька 07.11.2020 23:272 Обезображенный труп мужчины нашли на дороге в Новосокольническом районе 07.11.2020 18:180 Подростка-велосипедиста сбил автомобиль в Великих Луках
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полицейские нашли водителя, совершившего смертельное ДТП в Новосокольническом районе

09.11.2020 15:29|ПсковКомментариев: 0

Полицейские установили водителя, который на автомобиле насмерть сбил пешехода на проезжей части автодороги Рига - Москва в Новосокольническом районе. Им оказался 58-летний водитель автомашины УАЗ, который не заметил в темноте пешехода.

По предварительным данным, вечером 7 ноября 38-летний мужчина шел посередине дороги, пишет «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области. Отмечается, что тяжелые травмы погибший получил в результате сильного столкновения с крупной машиной.

«Экспертиза подтвердила технические повреждения транспорта, полученные в результате ДТП. У автомобиля разбита фара», - рассказали в ведомстве.

В настоящее решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: #Новосокольнический район #ДТП #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 182 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
09.11.2020, 17:070 Завершается ремонт дворовых проездов на улице Бастионной в Пскове 09.11.2020, 15:371 Фотофакт: Еще один левый поворот запретили на Рижском проспекте 09.11.2020, 15:290 Полицейские нашли водителя, совершившего смертельное ДТП в Новосокольническом районе 09.11.2020, 15:170 На участке улицы Белинского в Пскове пройдет ямочный ремонт
09.11.2020, 15:080 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен на Рижском проспекте в Пскове 09.11.2020, 14:490 После ремонта тротуар у детсада «Золотой ключик» в Пскове перестанет затапливать 09.11.2020, 14:310 Бесплатный автобус для пациентов и их родственников запустили из Невеля в Великие Луки 09.11.2020, 13:400 Безработный невельчанин в состоянии опьянения угнал «Ладу»
09.11.2020, 13:320 ГАЗ врезался в «Хендай» на улице Леона Поземского в Пскове 09.11.2020, 13:310 За новые дороги в Пскове надо браться после ремонта старых, уверены 37% участников опроса ПЛН 09.11.2020, 12:530 Возобновились ремонтные работы на дороге Череха - «Весна-80» в Псковском районе 09.11.2020, 12:270 «Мицубиси» перевернулся на автодороге Струги Красные – Цапелька
09.11.2020, 12:180 Почти 1,5 километра дороги отремонтируют в Порхове 09.11.2020, 11:140 Экспериментальные фонари установили в Стругокрасненском районе 09.11.2020, 10:140 Дорожный знак у детсада в Плюссе установили по требованию прокуратуры 09.11.2020, 08:390 Порядок оформления мелких ДТП могут изменить
09.11.2020, 08:000 В России запустят тестирование системы беспилотного вождения в потоке 08.11.2020, 10:380 ГИБДД напоминает псковичам об опасности излишней тонировки автомобилей 07.11.2020, 23:272 Обезображенный труп мужчины нашли на дороге в Новосокольническом районе 07.11.2020, 21:313 МВД предлагает конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей
07.11.2020, 18:180 Подростка-велосипедиста сбил автомобиль в Великих Луках 07.11.2020, 14:291 Нетрезвого водителя поймали полицейские на проспекте Энтузиастов в Пскове 07.11.2020, 13:271 Свыше 60 комплексов фотофиксации установят на дорогах Псковской области 07.11.2020, 12:564 Более 170 новых автобусов поступили в Псковскую область
07.11.2020, 10:430 Два автомобиля столкнулись в центре Пскова 06.11.2020, 17:460 Грузовик и «Фольксваген» столкнулись на Инженерной в Пскове 06.11.2020, 17:420 Что делать водителю в случае внезапного ослепления солнцем, рассказал эксперт 06.11.2020, 16:521 На улицах Лесной и Харченко в Пскове заканчиваются асфальтовые работы
06.11.2020, 16:450 Капремонт трассы «Балтия», обход Пскова и столбики - чего ждать на федеральных дорогах 06.11.2020, 15:402 В Пскове приняли в эксплуатацию отремонтированные проезды на Завеличье. ФОТО 06.11.2020, 12:570 В Острове завершили ремонт дороги на улице Германа 06.11.2020, 11:4616 В Пскове заболело большое количество кондукторов автобусов
06.11.2020, 10:580 Фотофакт: Разбитый «островок безопасности» на перекрестке Труда – Звездная 06.11.2020, 10:430 Разрыв печени получила великолучанка после наезда «Шевроле» 05.11.2020, 21:481 Ремонт улицы Лужской продолжается в Пскове 05.11.2020, 18:450 В Острове приступили к ремонту улицы 1 Мая по «дорожному» нацпроекту
05.11.2020, 17:554 Фотофакт: Пешеходное ограждение в носках 05.11.2020, 17:030 Две иномарки столкнулись на Ольгинском мосту 05.11.2020, 16:573 Пскович попытался подкупить полицейского 05.11.2020, 13:030 Интерактив: Почините светофор на улице Кузбасской Дивизии
05.11.2020, 12:370 Велосипедистку сбил автомобиль на Крестовском шоссе в Пскове 05.11.2020, 10:330 Опочанин проведет в тюрьме более года за нетрезвое вождение 05.11.2020, 10:252 Один человек пострадал в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 05.11.2020, 10:170 Аварийный мост отремонтировали в Пустошкинском районе благодаря прокуратуре
05.11.2020, 10:110 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 05.11.2020, 10:032 Водитель «Лады» сбила пешехода на улице Металлистов в Пскове 05.11.2020, 09:431 Водитель «пятерки» сбил ограждение в Пскове и сбежал. ВИДЕО 05.11.2020, 07:170 В Пскове ищут водителя, повредившего «Опель» во дворе на улице Доставалова
04.11.2020, 23:210 Автобус врезался в здание НовГУ: один человек погиб, восемь ранены 04.11.2020, 16:570 На дороге Псков – Паклино завершается подготовка к асфальтированию 04.11.2020, 11:420 Два псковича повторно задержаны за рулем в нетрезвом виде 03.11.2020, 17:560 Печорский район выполнил программу «дорожного» нацпроекта на 2020 год
03.11.2020, 15:283 Монтаж нового светофора начался на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО 03.11.2020, 15:031 В Пскове завершен ремонт улицы Текстильной 03.11.2020, 14:471 Светофор на площади Ленина в Пскове упал из-за ветра 03.11.2020, 14:320 «Опель» и «Мазда» столкнулись в Пскове на Рижском проспекте. ФОТО
03.11.2020, 13:221 Нарушивших сроки ремонта псковских дворов подрядчиков внесут в реестр недобросовестных 03.11.2020, 13:084 «Такую работу мы не примем»: Александр Братчиков проверил качество ремонта дворов на Коммунальной 03.11.2020, 12:460 Интерактив: Светофоры не работают на перекрестке улиц Советская - Некрасова 03.11.2020, 12:210 Ремонт двора на Набережной реки Великой, 6 продолжится на следующей неделе
03.11.2020, 11:470 Ремонт двора на Карла Маркса, 41 в Пскове будет завершен на этой неделе 03.11.2020, 11:410 Возле детсада «Родничок» в Пскове планируется оборудовать тротуар 03.11.2020, 10:560 Пскович угнал «Иж» и врезался в столб 03.11.2020, 10:382 Сбитая на улице Кузнецкой в Пскове девочка получила перелом руки
03.11.2020, 10:200 Госавтоинспекция информирует об изменении работы МРЭО в Пскове 03.11.2020, 10:081 Услуги сезонного хранения резины в шиномонтажах - тема нового опроса в «Автомире» 03.11.2020, 08:160 В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей 02.11.2020, 22:483 Депутат Александр Васильев: Закон о фотовидеофиксации непристегнутого ремня в машине требует доработки
02.11.2020, 22:310 18 тысяч аварий оформлено через мобильное приложение «ДТП. Европротокол» 02.11.2020, 21:020 ДТП мешает движению на Четырех углах в Пскове 02.11.2020, 20:063 Почти половина читателей ПЛН подвозит детей в школу или садик на машине 02.11.2020, 18:002 В Пскове сбита девочка на улице Кузнецкой
02.11.2020, 16:330 Петербуржец на «Ситроене» сбил женщину в Великих Луках 02.11.2020, 16:180 Улицу Садовую в Неелово отремонтируют до 20 декабря 02.11.2020, 15:214 На Октябрьском проспекте в Пскове сбит пешеход 02.11.2020, 13:480 За два месяца произошло снижение стоимости ОСАГО на 0,5%
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.