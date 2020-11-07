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Полицейские нашли водителя, совершившего смертельное ДТП в Новосокольническом районе

Полицейские установили водителя, который на автомобиле насмерть сбил пешехода на проезжей части автодороги Рига - Москва в Новосокольническом районе. Им оказался 58-летний водитель автомашины УАЗ, который не заметил в темноте пешехода.

По предварительным данным, вечером 7 ноября 38-летний мужчина шел посередине дороги, пишет «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области. Отмечается, что тяжелые травмы погибший получил в результате сильного столкновения с крупной машиной.

«Экспертиза подтвердила технические повреждения транспорта, полученные в результате ДТП. У автомобиля разбита фара», - рассказали в ведомстве.

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В настоящее решается вопрос о возбуждении уголовного дела.