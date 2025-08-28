АвтоМир / Происшествия / ДТП

Виновнику смертельного ДТП в Псковской области заменили наказание

Виновнику смертельного дорожно-транспортного происшествия в Псковской области заменили наказание, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно приговору, гражданин, управляя автомобилем марки Hyundai Grand Starex, перевозя на переднем сиденье пассажира, не пристегнутого ремнём безопасности, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, в результате которого трем участникам ДТП причинен тяжкий вред здоровью со смертельным исходом, за что мужчина был осужден к условному лишению свободы на срок 4 года.

Судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда приговор районного суда изменила с усилением наказания в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима.