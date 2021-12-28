Экономика

Страховые пенсии в России проиндексировали на 5,9%

Страховые пенсии у россиян, которые не работают, 1 января проиндексированы на 5,9%. Средний размер составит 18 521 рубль. Также индексация пройдет в 2023 и 2024 году, на 5,6% и 5,5% соответственно. Тогда она достигнет размеров в 19 476 рублей и в 20 469 рублей. Как сообщает РБК, повышение затронет порядка 30,78 млн человек.

Министр труда Алексей Котяков говорил ранее, что индексация проводится в соответствии с законом на уровень выше годовой инфляции. По состоянию на январь 2020 года средний размер страховой пенсии составлял 16 789 рублей.

В Москве минимальная пенсия для неработающих пенсионеров выросла еще больше — до 21 193 рублей. Соответствующие постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Также на 4,8% проиндексированы единовременные и ежемесячные социальные выплаты, которые получают многодетные и малообеспеченные семьи, дети погибших военнослужащих, дети-сироты и другие категории граждан.

Поменяется и еще несколько правил начисления пенсии:

у пенсионеров не будут удерживать средства из пенсии, в случае если их признают банкротами;

пенсии, которые назначили людям, достигшим 80 лет и которые получают страховые пенсии по случаю потери кормильца, автоматически выберут более пригодный вариант пенсионного обеспечения (страховую пенсию по случаю потери кормильца или по старости);

мужчин, достигших 45 лет, и женщин старше 40 лет Пенсионный фонд начнет информировать о предполагаемом размере пенсий.

Ранее сообщалось, что россияне, которые были уволены из-за сокращений, могут с 1 января выйти на пенсию досрочно.