Общество

Исследования места Ледового побоища продолжаются в Гдовском районе

Совместная экспедиция Центра подводных исследований Русского географического общества и факультета географии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (С.-Петербург) продолжает начатые в 2019 году экспедиционные исследования места Ледового побоища в районе деревни Кобылье Городище Гдовского района. Как сообщил Псковской Ленте Новостей, доктор географических наук, профессор кафедры экономической географии РГПУ им. А.И. Герцена Василий Мартынов, исследования связаны с отмечаемым в этом году юбилее князя Александра Невского, разбившем рыцарей Тевтонского ордена на Чудском озере, и предстоящим в следующем, 2022 году, 780-летием этой битвы, одной из самых значимых в русской истории.

Работы на острове Городец

Центр подводных исследований Русского географического общества занимается главным образом изысканиями в морских водах. Его специалисты находят и изучают затонувшие суда, исследуют места, где проходили морские сражения, поднимают на поверхность остатки кораблей и судов, а также другой техники, которая в силу разных причин оказалась на дне морском. В составе этого центра есть водолазы, оснащенные самым современным оборудованием, археологи, занимающиеся подводными изысканиями, гидрофизики и акустики. Для проведения исследований сотрудникам Центра подводных исследований потребовалось доставить на Чудское озеро катера и лодки, которые пришлось везти по крайне разбитой и расплывшейся от прошедших дождей дороге, отходящей от шоссе Псков – Гдов в направлении деревни Самолва.

К месту проведения работ

«Если эта дорога останется в таком же состоянии и на следующий год, то мероприятия, связанные с юбилеем Ледового побоища, там, где оно произошло, вообще могут не состояться – сейчас по ней могут проезжать лишь грузовики и внедорожники»,- отметил Василий Мартынов

Географы из РГПУ им. А.И. Герцена изучают донные отложения в районе Ледового побоища для того, чтобы понять, как выглядело это озеро восемьсот с лишним лет назад. Обычно на исторических картах контуры озера перерисовывают с современных карт. Но уже первые итоги исследований показывают, что озеро выглядело совершенно иначе, его уровень был намного меньше, чем сейчас.

Работы на Чудском озере

По мнению доктора географических наук, декана факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена Д.А. Субетто, можно даже говорить о том, что Тёплое озеро, соединяющее Псковское озеро с Чудским, в то время было скорее рекой, чем озером. В районе Вороньего камня, где и произошла битва, было устье реки Желча, через которую в то время проходил путь между Чудским озером и озером Ильмень. Очень похоже на то, что в районе Вороньего камня было новгородское укрепление, защищавшее этот путь с запада, но достоверно это можно будет установить лишь после обработки всех собранных экспедицией материалов. Сотрудники РГПУ им. А.И. Герцена Ю.А. Кублицкий, П.А. Леонтьев и другие продолжают сбор данных, которые помогут это установить.

Экспедиция Центра подводных исследований Русского географического общества будет работать на Чудском озере до 10 июня, далее работы переместятся в лаборатории ведущих географических научно-исследовательских учреждений России.