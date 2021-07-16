Общество

Более 70 тысяч псковичей пользуются услугой доставки пенсии на дом

Почта России оказывает своим клиентам услуги по доставке пенсий на дом. В Псковской области более 70 тысяч пенсионеров предпочитают получать пенсии и социальные пособия на дому, что позволяет им не посещать отделения почтовой связи в период пандемии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Почтовые работники доставляют пенсию по графику. Услуга доставки для пенсионера бесплатная. В Почте России отметили, что она удобна пожилым людям, а также маломобильным гражданам. Доставкой пенсий в Псковской области занимаются свыше 850 почтальонов.

Получая пенсию на дому, клиенты Почты России имеют возможность воспользоваться другими услугами: заказать у почтальона бесплатную доставку продуктов питания, оплатить коммунальные услуги, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, оформить страховку и др. Для этого у почтальонов есть все необходимое. Также почтальону можно оставить заявку на доставку необходимых товаров.

«Для того, чтобы получать пенсию на дому, пенсионеру достаточно написать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или в соответствующее управление социальной защиты населения. Заявление также возможно оформить в почтовом отделении или в личном кабинете портала госуслуг. Этот документ может составить как сам получатель, так и его законный представитель. При смене адреса получателю достаточно направить уведомление в территориальный отдел Пенсионного фонда», – рассказала заместитель директора УФПС Псковской области Любовь Рыбакова.