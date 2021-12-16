Общество

В Совфеде оценили идею ежегодных выплат пенсионерам к Новому году

Инициатива о предновогодних выплатах для пенсионеров на постоянной основе — хорошая идея, особенно для неработающих пенсионеров. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Такую инициативу я целиком поддерживаю. Это улучшит настроение пенсионерам перед Новым годом. Всегда хочется, чтобы пенсии были больше. Для пожилых людей это очень важно», — приводит его слова РБК. По мнению Владимира Круглого, любое увеличение пенсий — это возможность поддержать пенсионеров.

Предложение о предновогодних выплатах пенсионерам также поддержал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Безусловно, важная задача — обеспечение адресной, адекватной поддержки пенсионеров, особенно нуждающихся. Эта работа проводится правительством по поручению президента. Любые дополнительные шаги должны быть эффективными и обеспеченными бюджетными средствами», — сказал он. Однако, как и любая инициатива такого рода в социальной сфере, она должна быть детально проработана, добавил он.

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Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект под названием «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате».