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АвтоМир / Общественный транспорт

Схема движения общественного транспорта в Пскове изменится в воскресенье в связи с Масленицей

13.02.2018 12:43|ПсковКомментариев: 1

Схема движения общественного транспорта в Пскове изменится в воскресенье, 18 февраля 2018 в связи с проведением праздника Масленицы. Об этом сообщается в группе В Контакте «ГППО Псковпассажиравтотранс ».

С 08.00 до 19.00 закрывается движение общественного транспорта по Октябрьской площади, ул. Советской от пл. Ленина до ул. Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до ул.Некрасова.

Автобусы маршрутов №№ 4, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбе, пл. Победы, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршруту. В обратном направлении – С Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал.

автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду с поворотом на ул. Кузнецкую, далее по ул. Инженерной, Алтаева, Архив, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует до пл. Победы (с разворотом), через Дамбу, ул. М. Горького, Рижскому пр-ту до пл. Ленина с разворотом;

автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

автобусы маршрута № 1 следуют со Снятной горы, ул. Ижорского батальона, ул. Леона Поземского с поворотом у ц. Косьмы и Домиана на ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками;

автобусы маршрутов № № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул.Я. Райниса;

автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по ул. Вокзальной, ул.Я.Фабрициуса, пл. Победы, ул.Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрутов №№ 7, 112, 118, 22, 25, 30, 114, 121, 127, 142 – следуют без изменения схемы движения.

Маршруты №№: 25 и 30 – будут работать по расписанию рабочего дня.

Теги: #масленица #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
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