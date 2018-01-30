Туризм

Псков входит в первую десятку для путешествий на Масленицу

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов путешествий на Масленицу в 2018 году. Рейтинг сделан по данным анализа посещений туристами российских регионов на праздник Масленицы.

По данным ТурСтат, более миллиона туристов путешествует по стране на праздник Масленицы.

Ярославская область, Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Вологодская область, Псковская область, Алтайский край, Костромская область, Карелия и Новгородская область входят в первую десятку российских регионов, популярных у туристов на Масленицу.

В прошлом году Масленицу в Пскове посетили 40 тысяч человек.