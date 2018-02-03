Общество

Поучаствовать в бесплатном историческом квесте смогут гости Масленицы в Изборске

Поучаствовать в бесплатном историческом квесте смогут гости Масленицы в Изборске. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 7 февраля сообщила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская.

В этом году, как и годом ранее, Масленица в Изборске будет отмечаться в субботу, 17 февраля. Праздничные мероприятия начнутся в 13.00 и продолжатся до 17.00.

Главный сюрприз - это подготовленный студентами ПсковГУ исторический квест «Ключ от Изборска». Участие бесплатное, лимит - 12 команд.

Квест - это историческая викторина на территории Изборской крепости и Словенский ключей, которую проводят студенты университета.

Стартует квест в 13.00 от дома купца Анисимова. Заявить об участие просят за несколько минут до начала.

Призы победителям, обещают организаторы, очень достойные.