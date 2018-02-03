Общество

Отведать блинов с различной начинкой и мясо диких животных смогут гости Масленицы в Пскове

Отведать блинов с различной начинкой и мясо диких животных смогут гости Масленицы в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 7 февраля сообщил директор МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев.

Масленичная ярмарка будет работать в Пскове в течение двух дней - 17 и 18 февраля. На сегодня уже подано порядка 150 заявок, их прием продолжается. Уточнить информацию по участию в ярмарке можно на сайте центра и по телефону 29-02-11.

На сегодня уже заявились около 50 ремесленников из Пскова и области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Белоруссии и Латвии и 20 точек общепита. Так, латыши везут в Псков уже полюбившийся ресторан «Рига» с латышской кухней, который будет работать два дня - в субботу на улице Пушкина, а в воскресенье на Октябрьской площади.

Великий Новгород привезет ресторан «Олд Ханса» с кухней XV века. В меню мясо диких животных, колбасы.

Псковские кафе обещают площадки с блинами с самыми разнообразными начинками.