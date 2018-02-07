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На время прохождения Масленичного парада в Великих Луках ограничат движение транспорта

В Великих Луках в связи с празднованием Масленицы ограничат движение и стоянку транспорта в некоторых районах города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, будет прекращено движение транспортных средств на площади Ленина с 19.00 16 февраля до 16.00 17 февраля.

Также ограничат движение транспортных средств 17 февраля на время прохождения участников масленичного костюмированного парада на следующих автомобильных дорогах:

- с 11.00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада на перекрестке площади А. Матросова и улицы Л. Чайкиной;

- с 11.00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по набережной А. Матросова (от площади А. Матросова до проспекта Ленина);

- с 11.00 до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по проспекту Ленина (от улицы Л. Чайкиной до проспекта Октябрьского);

- до окончания прохождения масленичного костюмированного парада по улице Некрасова (от проспекта Ленина до улицы Толстого);

- с 11.00 до 15.00 по улице Некрасова (от проспекта Ленина до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пушкина).

В качестве возможных маршрутов объезда городские власти предлагают улицу Пушкина, улицу Пионерскую, проспект Ленина.