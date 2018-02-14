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Яндекс выяснил, какие блины едят на Масленицу

Каждый год на Масленицу люди вспоминают про блины: число кулинарных запросов со словами «блины» и «блинчики» увеличивается почти в девять раз по сравнению со средним за год. Аналитики Яндекса выяснили, какие блины любят в России, из чего их готовят и с чем едят.

Самые блинные места России — Липецкая, Воронежская, Тамбовская и Астраханская области.

Меньше всего рецептами блинов интересуются на Кавказе, выделяется только Северная Осетия, где их, наоборот, ищут намного чаще, чем в среднем по стране.

Предпочтения по начинке от региона к региону немного разные. Блины с мясом популярнее на западе страны, с грибами — на юге, с ветчиной — на севере.

Рис в блины чаще всего кладут на Дальнем Востоке, а лук — почему-то в Вологодской, Кировской, Нижегородской и соседних с ними областях. Но в целом картина везде примерно одинаковая, главные начинки в большинстве регионов — творог, мясо и сыр. На их долю приходится треть всех запросов про блины с чем-нибудь.

Способов приготовления блинов очень много.

Чаще всего хотят, чтобы они получились тонкими, а то и тоненькими, с дырочками и ажурными. Пекут блины в основном на молоке и молочных продуктах, но есть и другие варианты основы — например, пиво или минералка. По запросам выходит, что самая популярная мука для блинов — гречневая. Но это, похоже, потому, что пшеничная мука — просто самый очевидный выбор, и при поиске рецептов люди не уточняют, что хотят приготовить блины именно из неё.

Как готовят блины в России

Из чего На чём Какие 1 Гречневая мука Молоко Тонкие 2 Блинная мука Кефир С дырочками 3 Ржаная мука Вода Ажурные 4 Овсяная мука Кислое молоко Толстые 5 Кукурузная мука Минералка Пышные 6 Рисовая мука Сыворотка Кружевные 7 Овсяные хлопья Ряженка Тоненькие 8 Льняная мука Пиво Обычные 9 Манка Сметана Нежные 10 Полбяная мука Простокваша Необычные

По данным поиска Яндекса, апрель 2016 - март 2017

В запросах из некоторых городов заметна местная кулинарная специфика. Например, в Татарстане популярны блины на катыке, а в Башкирии на Масленицу кроме обычных блинов готовят тэбикмэки — традиционные блины на манке.

Судя по поисковым запросам, самая распространённая проблема при готовке блинов — это то, что они рвутся. На втором месте — пригорание и прилипание. Случается, что блины выходят жёсткими и сухими. А иногда просто разваливаются.

Для составления топов были изучены запросы со словами «блины» и «блинчики», заданные в масленичную неделю 2017 года. Учитывались только кулинарные запросы, интерес к блинам для штанг и другим несъедобным вещам на результаты не повлиял. В топ слов, обозначающих тип блинов, брали только те, что описывают форму — напрямую («тонкие», «ажурные») или абстрактно («обычные», «необычные»). Диетические, сладкие, русские и американские и тому подобные блины в список не включены.