Общество

Широкую Масленицу отметят в Великих Луках 17 февраля

Широкую Масленицу отметят в Великих Луках 17 февраля, сообщили в городском комитете культуры.

По традиции, массовые гуляния пройдут городском парке, где будут организованы развлечения для великолучан и традиционные масленичные забавы.

Это и скоморохи с веселыми шутками, и потешный столб, на котором самого ловкого будет ждать приз, и катание на санях.

Также на территории городского парка культуры и отдыха будет организована выездная торговля с продажей масленичных блинов. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы.

Фото Александра Шарикова