Общество

На двух площадках пройдет Масленица в Пскове

На двух площадках пройдет Масленица в Пскове 18 февраля - на Октябрьской площади и на территории Детского парка. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 7 февраля сообщил начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов.

В центре Октябрьской площади по традиции будет установлено Масленичное чучело. Подразумевается работа 3-х сценических площадок - на Октябрьской площади, возле Центральной аптеки и на ул. Советской у банка ВТБ.

Кроме того, будет работать Детский парк со всеми его аттракционами и площадка по выпеканию блинов милосердия. Детская площадка разместится в амфитеатре Детского парка. У памятника Скобарю установят Масленичный столб.