Общество

Роспотребнадзор рекомендовал чередовать жареные блюда с сырыми овощами на Масленицу

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не отравиться блинами на праздничных мероприятиях в масленичную неделю и сохранить здоровье. Как пишет ТАСС, об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

«Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также дал советы по выбору готовых блинов. «При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки) либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что упаковка продукта должна содержать полную информацию о нем, а также единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза. Отмечается, что блины должны быть приготовлены из муки, молока и куриных яиц, однако использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

«Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками. <...> Больше времени проводите на свежем воздухе и участвуйте в праздничных мероприятиях, чтобы активный отдых был на пользу здоровью», - подытожили в ведомстве.

В последнюю неделю перед Великим постом православные празднуют масленицу. С понедельника уже не принято употреблять мясную пищу, но еще едят молочную, отчего это время называют сырной седмицей, или Масленицей.