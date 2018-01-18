Культура

Масленицу отметят в Сквере у Дома офицеров в Пскове

18 февраля Дом офицеров приглашает всех от души повеселиться на озорном, разгульном празднике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДО, масленичные гулянья начнутся в 12.00 в Сквере у Дома офицеров.

Гостей праздника ждут хороводы, песни, пляски, веселые и разудалые игры, конкурсы, традиционные народные забавы, сжигание чучела Масленицы и массовое прощение, объятья, поцелуи. Блинный пир - море румяных кружевных блинов и блинчиков- с вареньем,

сгущенкой, капустой, творогом, сметаной, медом, сахарной пудрой.

Вечером в концертном зале Дома офицеров состоится концерт Золотых голосов легендарных ВИА 70-80х.

В программе прозвучат не только самые любимые хиты ВИА: «Беловежская пуща», «Очарована околдована», «Последняя электричка», «Птица счастья», «Колокола», «Ты мне не снишься», «Мы желаем счастья вам», «Не надо печалиться».