Культура

Снежный городок построили сегодня в пушкинском Бугрово

В пушкинском Бугрово, в самом молодом музейном комплексе Государственного Пушкинского заповедника, завершают последние приготовления к празднованию масленицы, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском». Сегодня сотрудники музейного отдела массовых мероприятий слепили снежную крепость - в ходе обновлённой фольклорной, театрализованной интерактивной программы «Не житье, а масленица» впервые за много лет запланировано взятие снежного городка. Устроить для гостей эту старинную русскую забаву долго не давали бесснежные феврали, нынешняя же зима в этом плане пока очень радует. Залили в Бугрово и ледяную горку.

В этом году, уточнили в Пушкинском заповеднике, масленицу в Бугрово начнут праздновать уже в эти выходные, первые сеансы программы намечены на предстоящую субботу, 10 февраля. Продлится музейный праздник до конца следующей недели, то есть до 18 февраля

Сценарий праздника-2018 традиционно основан на фрагментах из произведений Пушкина, в том числе - эпизодах, посвященных этому, столь любимому в народе празднику, крестьянской жизни и так далее. Вторая составляющая праздничной программы - подлинные старинные псковские песни и инструментальные наигрыши, игровой и обрядовый фольклор. Гостей ждут игры, катания на санях, обряд сожжения чучела-Масленицы, чаепитие с блинами; желающие дополнительно могут побывать на мастер-классе, где их научат «скручивать» традиционную куколку-масленицу.

Подробности о бугровской пушкинской масленице можно уточнить на официальном сайте музея-заповедника или по телефонам в музее: 8 (81146) 2-18-15 или 8 (81146) 2-23-21. По этим же телефонам можно сделать и предварительную заявку, чтобы гарантировано попасть на программу: в «Михайловском» напоминают, что музей в Бугрово может принять единовременно не более сорока человек.