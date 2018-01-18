Праздничные гуляния, фольклорные игры и розыгрыш мешка муки ждут гостей Изборской Масленицы

Программа празднования Масленицы в Изборске опубликована на сайте государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск». В этом году масленичные гуляния в Изборске состоятся в субботу 17 февраля. Гостей ждут праздничные гуляния, фольклорные игры, забавы, хороводы для детей и взрослых, а также розыгрыш призов, главным из которых станет мешок муки.
13:00-15:00 - «Нескучный садик»
«Сидит на печи Емеля - в доме маслена неделя!» - фольклорные игры с ансамблем «Очелье», угощения народа сето, масленичные сувениры своими руками.
«Счастливый блин» - конкурс для любителей изборских блинов.
Дом купца Шведова, музейный квартал
«Масленая везуха» - призы для посетителей музейных экспозиций
Дом купца Анисимова.
«Ключ к Изборску» - исторический квест.
13:00 - Дом купца Анисимова, Изборская крепость
«Прошедших дней очарованье» - русские романсы в исполнении преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.
14:00 - Дом купца Белянина
«Предложение» - спектакль по пьесе А. Чехова Открытого студенческого театра Псковского государственного университета «Ахтеатр».
15:30 - Дом купца Белянина
«Где блины - тут и мы!» - праздничная площадка с самыми вкусными блинами.
Музейное кафе «Блинная»
«Масленица-Объедуха!» - масленичные угощения от новгородского кафе «Варенье».
Музейный квартал
Начало праздника в 13:00!
Сжигание чучела Масленицы в 15:00!