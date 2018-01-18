Культура

Праздничные гуляния, фольклорные игры и розыгрыш мешка муки ждут гостей Изборской Масленицы

Программа празднования Масленицы в Изборске опубликована на сайте государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск». В этом году масленичные гуляния в Изборске состоятся в субботу 17 февраля. Гостей ждут праздничные гуляния, фольклорные игры, забавы, хороводы для детей и взрослых, а также розыгрыш призов, главным из которых станет мешок муки.

13:00-15:00 - «Нескучный садик»

«Сидит на печи Емеля - в доме маслена неделя!» - фольклорные игры с ансамблем «Очелье», угощения народа сето, масленичные сувениры своими руками.

«Счастливый блин» - конкурс для любителей изборских блинов.

Дом купца Шведова, музейный квартал

«Масленая везуха» - призы для посетителей музейных экспозиций

Дом купца Анисимова.

«Ключ к Изборску» - исторический квест.

13:00 - Дом купца Анисимова, Изборская крепость

«Прошедших дней очарованье» - русские романсы в исполнении преподавателей и студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

14:00 - Дом купца Белянина

«Предложение» - спектакль по пьесе А. Чехова Открытого студенческого театра Псковского государственного университета «Ахтеатр».

15:30 - Дом купца Белянина

«Где блины - тут и мы!» - праздничная площадка с самыми вкусными блинами.

Музейное кафе «Блинная»

«Масленица-Объедуха!» - масленичные угощения от новгородского кафе «Варенье».

Музейный квартал

Начало праздника в 13:00!

Сжигание чучела Масленицы в 15:00!