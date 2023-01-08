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Минздрав Белоруссии объявил об окончании пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса закончилась, но нельзя расслабляться, поскольку настала «эпоха вирусов». Об этом заявил глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич.

«Сегодня мы говорим об уроках пандемии. Мы приучены к оперативному изменению обстановки, оперативным ответам на нее. Пандемия закончилась, но расслабляться нельзя. Ведь мы пришли в эпоху вирусов», – отметил он.

Дмитрий Пиневич обратил внимание, что «в условиях нынешней эпидемиологической ситуации прослеживается тридемия, когда сохраняется коронавирус на очень низкой активности, есть проблема вируса гриппа и респираторных вирусов», пишет РИА Новости со ссылкой на госиздание «СБ.Беларусь сегодня».

«Все это сформировало ту клиническую и эпидемиологическую картину (в стране – ред.), которую мы сейчас видим: болеют в основном дети и пожилые люди», - продолжил глава минздрава.

При этом он заявил, что показатели заболеваемости уменьшаются. По словам министра, сыграла свою положительную роль и вакцинация, которой охвачены все категории населения, – как от коронавируса, так и от гриппа.