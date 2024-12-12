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Сотрудники «СитиИнвестГрупп» помогают Пскову справляться с непогодой

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» очищают тротуары города Пскова от снега для удобства пешеходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «СитиИнвестГрупп»/ сообщество «ВКонтакте»

Работы ведутся в разных районах города. Сотрудники стараются создать комфортные условия для жителей Пскова в любое время суток. Дорожники чистят снег на тротуарах, проезжей части, мостах и остановках.

Организация отвечает за содержание следующих районов города Пскова:

Завеличье,

Запсковье,

Любятово,

Овсище.

Напомним, что сильный мокрый снег прогнозировали 16 декабря в Пскове.