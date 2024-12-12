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С последствиями снегопада борются в Великих Луках

В Великих Луках продолжается уборка улиц после сильного снегопада, который начался утром 16 декабря. Работа по наведению порядка организована круглосуточно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

В настоящее время ведутся работы по уборке проезжих частей и тротуаров, а также противогололёдная обработка. Снег будет вывезен с улиц города в ближайшее время.

Количество уборочных машин и сотрудников ручной уборки планируется отдельно на дневной и ночной период в зависимости от погодных условий, интенсивности движения и других факторов.