«Масштабную версию ямочного ремонта» проводят на улицах Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

«Работы по замене изношенного слоя асфальта идут полным ходом. Сейчас вы можете увидеть первые результаты на повороте с улицы Ижорского Батальона в Писковичи и на улице Пожиговской – там появилось свежее покрытие. Параллельно идёт фрезеровка старого слоя на улице Шестака», - рассказал градоначальник.

Борис Елкин уточнил, что далее на очереди участки на улицах: Западной, Майора Доставалова, Юбилейной, Яна Райниса и Пушкина.

«Это не капитальный ремонт, а более масштабная версия ямочного. Дорожники снимают повреждённые участки целиком, вместо того чтобы точечно заделывать ямы. Так покрытие получается ровнее и служит дольше. Да, это временное решение, но оно значительно улучшит качество дорог», - заключил глава Пскова.