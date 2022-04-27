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Новое приложение для отслеживания общественного транспорта запустили в Пскове

В Пскове запустили новое мобильное приложение для пассажиров «Псков - транспорт». Об этом сообщается в группе его разработчика в социальной сети «ВКонтакте».

С его помощью жители могут планировать и совершать поездки на общественном транспорте, экономя время в пути.

Фото здесь и далее: «Датапакс»

В мобильном приложении можно узнать актуальное расписание, прогноз прибытия транспорта на нужную остановку, проложить оптимальный маршрут и отследить движение транспортных средств на карте города. Опыт других регионов показал, что планирование поездки с помощью приложения позволяет пассажирам экономить не менее 10% времени в пути.

Отмечается, что разработчики будут повышать качество работы приложения и дополнять его новыми полезными сервисами. Пользователи могут оставлять отзывы и предложения по каналу обратной связи.

Мобильное приложение «Псков - транспорт» доступно для скачивания в Google Play и App Store.