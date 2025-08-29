АвтоМир / Происшествия

Стали известности подробности ДТП со сбитым мальчиком на улице Розы Люксембург в Пскове

Стали известны подробности наезда на ребенка на улице Розы Люксембург в Пскове 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, вчера около 16:50 у дома №27 по улице Розы Люксембург водитель мопеда Kugoo, мальчик 2018 года рождения, двигаясь по тротуару, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva под управлением мужчины 1963 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик пострадал, его госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.