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Скончался водитель «Шевроле», врезавшегося в остановку в Пскове, пенсионерка в тяжелом состоянии

Водитель «Шевроле», врезавшегося в среду утром в автобусную остановку в Пскове, скончался. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина 1952 года рождения с сыном ехал из поселка Писковичи в Псков на работу.

По словам очевидцев, водитель плохо себя почувствовал, потерял сознание и въехал в остановку, на которой находились люди, ожидавшие автобуса.

В результате водитель скончался. Пострадали 4 женщины, они получили травмы разной степени тяжести, одна из них - пожилая женщина - с открытыми переломами находится в тяжелом состоянии в больнице. Остальные люди успели разбежаться.

Напомним, ДТП произошло утром 4 сентября на улице Леона Поземского в Пскове, напротив дома №115. Около 7.40 автомобиль «Шевроле» въехал в автобусную остановку. На месте работают следственно-оперативная группа и ГИБДД.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области