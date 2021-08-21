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81-летний велосипедист пострадал в ДТП в Печорском районе

81-летний велосипедист пострадал в ДТП в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла на 23 километре автодороги Печоры - Вышгородок в Печорском районе около 12.45.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Фольксваген», молодой человек 2000 года рождения, зацепил двигавшегося по обочине велосипедиста. Двухколесным транспортом управлял мужчина 1940 года рождения.

Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу с подозрением на перелом бедра.