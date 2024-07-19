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АвтоМир / Автоблоги

«Как максимально насолить водителям». 10 вредных советов дорожникам

31.07.2024 16:23|ПсковКомментариев: 0

Есть ощущение, что у дорожников существует секретная методичка «Как максимально насолить водителям». В глаза ее мало кто видел, но базовые принципы работы общеизвестны и не являются особой тайной.

В преамбуле этой «дорожно-ремонтной конституции» зафиксированы основополагающие принципы: 1. Водители обязательно должны страдать. 2. Ограничения движения должны быть максимально непонятными и неудобными.

 

Дополнительно к базовым требованиям в негласных «скрижалях» описаны дополнительные.

Третий пункт: дорожный знак «тупик» вывешивается/ выставляется строго в самом узком месте, где разворот создает риск ДТП.

На прошлой неделе в Пскове на Сиреневом бульваре образовалась рукотворная ловушка от ремонтирующих проспект Энтузиастов. Настала очередь ремонтировать ближние к Сиреневому бульвару дорожные полосы. В какой-то момент оказались закрытыми въезд с проспекта и выезд в обратном направлении. Точное время наступлений событий мы не знаем из-за полного отсутствия каких-либо официальных оповещений-анонсов-предупреждений.

Самое интересное происходит на перекрёстке Юности - Сиреневый бульвар, через который жители огромного человейника на Инженерной и Юности объезжают многочисленные светофоры. Водитель покидает улицу Юности, едет на бульвар и на закруглении дороги неожиданно натыкается на сюрприз: дорожный знак «тупик». Увидеть его можно только в самый последний момент, когда разворачиваться поздно и неудобно.

Участники движения вынуждены делать выбор: повернуть назад сразу или попытаться прорваться под «тупик». Задачка не имеет правильного решения, потому что:

А) Маневр разворота надо выполнить в максимально неудобном месте;

Б) Любой из выбранных вариантов часть 3 статьи 12.16 КоАП однозначно трактует как движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;

Четвертый пункт – организуй хаос и наслаждайся неразберихой. Кто-то разворачивается сразу, а кто-то игнорирует знак «Тупик». Можно увидеть, как ЗИЛ сдает задом на закруглении двухполосной дороги, когда ему в спину «дышат» ещё 2-3 авто. А вы видели маневры тягача с полуприцепом после вечерней разгрузки? Кстати, если кто не в курсе, не первый месяц на время реконструкции парка на Сиреневом бульваре в микрорайоне (включая проспект Энтузиастов!) полностью отключено уличное освещение.

На Сиреневом бульваре есть три выезда с дворовой территории и один из частного сектора. Ни на одном нет временных дорожных знаков, что впереди дорожные работы. Если со двора еще можно «уйти» на Юности (причём на бульваре перед перекрестком тоже нет предупреждений), то выехав на асфальтовую дорогу со стороны частного сектора, вы автоматически становитесь нарушителем ПДД.

Проблема актуальна на момент публикации. Все что изменилось на несколько дней – «тупик» подвинули чуть ближе.

Иногда дорожники отступают от «вредной методички». Осенью 2022 года Сиреневый бульвар перекрывали на 11 дней в связи с дорожными работами. Тогда дорожные службы сработали на «отлично». Заранее и загодя на Сиреневом бульваре, улицах Звёздной и Юности установили временные знаки «тупик».

Вот так выглядят «временные дорожные знаки здорового человека». Предупреждение установлено на один перекресток ранее. Есть возможность безопасно развернуться

«Нельзя никому рассказывать об ограничениях движения», - гласит пятый пункт неписаных правил создания временных дорожных трудностей. Только некоторая часть изменений в схеме движения доводится до водителей. Обычно движение ограничивается специальным постановлением администрации города Пскова. В таком документе прописаны сроки ограничения, время действия, пути объезда.

Вторая часть изменений связана с процессом ремонта, является частью рабочей схемы. До пользователей дорог доводится лишь часть из них. Информирование худо-бедно идёт по крупным магистральным дорогам, как в случае с Юбилейной. Схемы перекрытий обычно выкладывает глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. А когда дело касается улиц второго и третьего порядка, частенько обходятся без анонсов. К примеру, объявили о закрытии улиц Гремячей и Аллейной 25 июля в связи с асфальтированием. А до этого несколько дней проезд был загорожен техникой без каких-либо предупреждений.

Слабое информирование касается не только ремонта, но и планового отключения светофоров. Информация доводится до администрации и ГИБДД, но по каким-то причинам не выходит в публичное информационное пространство. А для участников дорожного движения это становится сюрпризом.

Шестой пункт «вреднодорожных скрижалей» - закрой дорогу заранее и ничего не делай. Неважно, анонсированы изменения широкой общественности или известны только узкому кругу посвящённых. Зачем закрывать дорогу вечером, если работы не идут и проезжая часть не разрыта? Почему нельзя отложить на утро? Для экономии времени? Чтобы не таскать знаки и наливные блоки? Кстати, загадка без ответа: почему блоки наливные, а укрепляют их мешками с песком? Отгадки пишите в комментариях.

Седьмое правило: Если объявил о закрытии дороги, обязательно задержись.

Очень частая история: Начало ремонта анонсировано на 8 утра, а закрывают в 10 или в 11. С одной стороны, хорошо, что дают добраться на работу. С другой стороны, перестаешь верить обещанному.

Восьмой постулат. Импровизируй.

Составители схем ограничения движения как будто приехали из «Барбиленда», где все внимательно смотрят дорожные знаки, неукоснительно соблюдают скоростной режим, даже знаки «40» и «20» на жёлтом фоне, а «Кены» вежливы, доброжелательны и машут другу дружке.

Закрыли одну половину Юбилейной, на четырехполосной второй половине дороги устроили двухстороннее движение. А фаз светофора при движении по Юбилейной с моста Невского три. Поворот налево был закрыт. Подрядчик даже заморочился завесить пакетами знаки на растяжке, а это непросто. Но усилия не оценили. Псковские дороги вам не «Барбиленд», а испытательный полигон, где все стремятся первыми приехать в мачо-дача-пати-хаус и пихаются в три ряда на двух полосах.

Надо принять как данность и аксиому: мало кто в Пскове способен передвигаться по предписаниям дорожных знаков и разметки. Неверно делать расчёт на умных и законопослушных. Надо ориентироваться на самых глупых. И организовать три ряда вместо двух, раз так сильно хотели. Все, наверное, помнят как особо одаренные ездили по встречной полосе на Чудской во время майского перекрытия Юбилейки? Всё потому что знаки и барьеры расставлены «интересно».

Примеров, когда подумали плохо, этим летом много. В июне во время ремонта дороги закрывали перекрёсток Люксембург и Петровской. Узнать об этом можно было в самый последний момент. Поворачиваешь с Красноармейской на Петровскую к пенсионному фонду, и опа, привет.

Девятое правило: проблемы индейцев шерифа не волнуют (думать нельзя)

На время перекрытия перекрёстка с улицей Люксембург стал недоступным участок Петровской с односторонним движением. Единственный законный въезд на этот участок оказался «заперт» дорожными работами. Движение с другой стороны грозило поражением в правах на некоторый срок. По интересному совпадению, прав лишают в зданиях на этом участке Петровской.

В рабочие дни возле областного и городского судов всегда аншлаг. При закрытой улице все распределяются по соседним дворам и генерируют новые поводы для недовольства. Кроме судов, на Петровской присутствует социальный объект - детская поликлиника.

Обновление улицы Розы Люксембург идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». А один из важных критериев этой программы – обеспечение возможности подъезда транспорта к социальным объектам. Пока лечим одно, другое калечим. Большая часть посетителей учреждения здравоохранения - родители с маленькими детьми. Кто-то поленился прикрыть черным пакетом знаки «кирпич» на перекрёстке Петровской – Конной, чтобы мамочки таскали малышей в переносках за километр.

«Десятая заповедь»: Провоцируй

Глядя на эти безобразия, очень хорошо понимаю людей, которые ничего ни от кого не ждут и самостоятельно исправляют недостатки улично-дорожной сети. Под покровом ночи «запакечивают» дорожные знаки и рисуют прерывистую на двойной сплошной. Не только не осуждаю «ночных художников», но и аплодирую инициативным людям. Никто не проверит, кто именно упрятал дорожный знак в чёрный пакет.

Денис Бахтин

Фото автора (№2, №4), использованы фото Telegram-канала «Псков. За рулём» (№1,3,5)

Теги: #дороги #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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