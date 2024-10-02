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АвтоМир / Автоблоги

«Поворот налево»: куда направит новая разметка на псковских перекрестках

02.10.2024 17:26|ПсковКомментариев: 0

На прошлой неделе внимание пользователей соцсетей привлекла новая разметка. Разумеется, не само ее наличие на проезжей части, а противоречие дорожным знакам в некоторых случаях. В остальном - привычные рассуждения на тему: почему было «вот так», а стало «так». На самом деле, самый главный вопрос - как повлияет новая разметка на безопасность? И повлияет ли вообще.

 

Первым рассмотрим участок Красноармейской набережной перед перекрестком с улицей Юбилейной. Здесь дорожная разметка вступила в противоречие с дорожным знаком. Как многие помнят, в августе появилась информация о перекрытии участка Красноармейской набережной от Трудового переулка до перекрестка с улицей Юбилейной. Ограничение движения вводили на время капитального ремонта улиц Полковой, Войсковой. После завершения ремонтных работ улица осталась односторонней (так, кстати, было и раньше). Следовательно, проехать в прямом направлении нельзя. Это подтверждается дорожным знаком. Однако разметка говорит об обратном. В любом случае, тот, кто сдавал экзамен для получения водительского удостоверения, помнит, что в первую очередь нужно руководствоваться дорожными знаками. А разметку, видимо, нарисовали «по памяти». Вмешался, как принято говорить, человеческий фактор. Но исправить ее не составит труда. Из плюсов - на открытом участке Красноармейской набережной появился тротуар, по которому идут люди, ранее двигавшиеся по обочине.

Перенесемся в другую часть города. На перекресток улиц Звездной и Труда. Здесь также нарисовали новую разметку. На это обратил внимание телеграм-канал «Псков. За рулем», его автор так прокомментировал ситуацию: «Плохие новости, котики. Не все заметили новую разметку движения по полосам на Звездной. Теперь через Труда прямо можно только из правой полосы. Вместе с теми кто поворачивает направо. Из левой только налево».

Если взглянуть на панорамы Яндекс.карт, то без труда можно увидеть, что направления движения по полосам на этом участке не было десятилетиями. Поэтому автомобилисты сами решали, как им ехать. «Толкучка» из желающих повернуть направо - тогда можно проехать прямо из левого ряда. Обратная ситуация - едем из правой полосы. Сейчас движение прямо должно осуществляться исключительно из правой полосы, левая полоса оставлена для поворота налево, на улицу Труда.

С одной стороны, это может вызывать затруднения из-за большого потока желающих повернуть направо. Проблем добавляют и запаркованные недалеко от перекрестка автомобили. С другой стороны, если оставить возможным движение прямо из обеих полос, то можно столкнуться с проблемой безопасности. Ведь за перекрестком автомобилистов ждет всего одна полоса. И два автомобиля, едущих параллельно, там точно не поместятся. А получать ДТП на ровном месте вряд ли кому-то захочется. Если же перенести возможность проехать прямо в левую полосу, то это может замедлить движение. Да, сейчас желающих повернуть не так много. Но если их число прибавится - рискуем получить пробку на ровном месте.

Похожая ситуация на перекрестке улицы Льва Толстого с улицей Вокзальной. Еще несколько лет назад проехать прямо можно было по любой из двух полос. Теперь, будьте любезны, с левой полосы - налево, с правой - либо прямо, либо направо. И это решение тоже кажется удачным. За перекрестком наш ждет одна полноценная полоса, которая, правда, перед следующим перекрестком «по понятиям» трансформируется в две.

Поэтому получать предочаговое место концентрации ДТП здесь тоже вряд ли кому-то захочется. Возможно, в будущем, при реконструкции улицы, будут учтены потоки, и что-то может измениться. Тогда мы получим, например, полноценные две полосы и новые тротуары. И новую разметку. Но пока об этом говорить рано. Поэтому в данном случае решение в целом оправдано.

В этом году скандалов, связанных с разметкой, практически не было. Все прошло спокойно и тихо. Не было явных косяков и огрехов, наоборот, произошло упорядочение движения. Даже тем, кто по каким-то причинам сомневается, из какой полосы куда можно повернуть, все должно теперь быть понятно.

Александр Елисеев

Теги: #псков #разметка
Источник: Псковская Лента Новостей
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