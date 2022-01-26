←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила замены масла
Что русскому хорошо то китайцу...
Почему нужно менять резину сейчас?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Как не запустить автомобиль
Какой автомобиль надежнее?
Кто на чем экономит при обслуживании?
в МРЭО Живая очередь
Остановку? Да пусть переносят
Все ограничения движения
Чем опасен дождь для авто
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
ещё За рулём 26.01.2022 11:320 Нетрезвых водителей остановили полицейские в Пскове и Дно 31.01.2022 12:560 Около двух тысяч самоходных машин зарегистрировали в Псковской области в 2021 году 31.01.2022 10:070 Пьяного водителя «Фольксвагена» остановили полицейские в Великих Луках 31.01.2022 07:027 Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе 30.01.2022 21:163 Россияне начали получать выплаты за информацию о нетрезвых водителях 29.01.2022 11:550 Нетрезвый водитель вновь попал в поле зрения великолукских полицейских
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Около двух тысяч самоходных машин зарегистрировали в Псковской области в 2021 году

31.01.2022 12:56|ПсковКомментариев: 0

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Псковской области предоставила около 19 тысяч государственных услуг в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.

По данным на 1 января, в инспекции зарегистрировали около 17,5 тысяч самоходных машин и прицепов к ним. Так, регистрацию прошли около 2 тысяч машин, что на 400 единиц больше, чем в 2020 году. Кроме того, сняли с учета около 1,4 тысячи единиц техники. За год было выдано около 5,5 тысяч удостоверений тракториста-машиниста - это на 2,5 тысячи удостоверений больше, чем в предыдущем году. Также жители региона получили более 3 тысяч удостоверений после обучения, а технический осмотр прошли более 10 тысяч единиц техники.

В администрации отметили, что лучших результатов по представлению техники на технический осмотр добились инспекции Куньинского, Усвятского Стругокрасненского, Плюсского, Дновского, Порховского, Бежаницкого и Дедовичского районов. Процент машин, прошедших процедуру, составил около 70%.

К административной ответственности за нарушения правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним привлекли 127 физических, должностных и юридических лиц. Общая сумма взысканий составила свыше 200 тысяч рублей. В целом за 2021 год в доход бюджета области поступили платежи на сумму более 13,2 миллиона рублей.

В 2021 году лучших результатов добились территориальные инспекции Гостехнадзора городов Псков и Великие Луки, а также Гдовского, Псковского, Печорского, Пустошкинского, Великолукского, Стругокрасненского, Плюсского, Куньинского, Усвятского, Дновского и Порховского районов, подчеркнули в администрации.

Теги: #гостехнадзор #администрация Псковской области #итоги года
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
В каком направлении должно действовать одностороннее движение на улице Свердлова в Пскове?
В опросе приняло участие 230 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
31.01.2022, 12:560 Около двух тысяч самоходных машин зарегистрировали в Псковской области в 2021 году 31.01.2022, 10:410 Поворот «БМВ» через двойную сплошную в Пскове привел к ДТП 31.01.2022, 10:070 Пьяного водителя «Фольксвагена» остановили полицейские в Великих Луках 31.01.2022, 07:027 Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе
30.01.2022, 21:163 Россияне начали получать выплаты за информацию о нетрезвых водителях 30.01.2022, 20:092 Более двух тысяч кубов снега вывезли с улиц Великих Лук за неделю 30.01.2022, 19:460 «Шкода» и «Лада» столкнулись на Советской в Пскове, пострадал человек 30.01.2022, 19:283 Четыре человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
30.01.2022, 13:270 Два автомобиля столкнулись на выезде из Порхова 30.01.2022, 11:050 «Лада» задела автомобиль реанимации на улице Звездной в Пскове 29.01.2022, 19:051 Движение у торгового центра в Псковском районе затруднено из-за ДТП 29.01.2022, 18:263 Псковичка попала в ДТП с разбившей чужой автомобиль женщиной-водителем. ВИДЕО
29.01.2022, 16:502 Автомобилист сбил женщину в Пскове 29.01.2022, 16:100 Разбившие чужой автомобиль во дворе дома псковичи попали на камеру наблюдения. ВИДЕО 29.01.2022, 11:550 Нетрезвый водитель вновь попал в поле зрения великолукских полицейских 28.01.2022, 22:430 «Жигули» разорвало на части в ДТП с фурой на трассе Петербург - Псков
28.01.2022, 15:461 В Пскове перенесли дату начала капремонта улицы Яна Фабрициуса 28.01.2022, 14:290 Тройное ДТП в Пскове обошлось без пострадавших. ФОТО 28.01.2022, 13:510 Два автомобиля столкнулись на улице Советской Армии в Пскове. ФОТО 28.01.2022, 13:000 Решение о расположении временного моста через Великую пока не принято - эксперт
28.01.2022, 11:520 Водитель «Фольксвагена» врезался в световую опору в Пскове 28.01.2022, 11:380 Два «Фольксвагена» столкнулись в Порховском районе, есть пострадавшие 28.01.2022, 11:292 Рейд по контролю за пассажирскими перевозками прошел в Пскове. ФОТО 28.01.2022, 11:130 Дорожные знаки приоритета изменятся на перекрестке улиц Советской и Вокзальной в Пскове
28.01.2022, 10:300 Участок дороги Палкино — Харино отремонтируют до 1 июля 28.01.2022, 09:380 Недостающие тротуары планируют проложить до Fjord Plaza в Псковском районе в 2022 году 28.01.2022, 08:441 ДТП мешает движению машин на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове 27.01.2022, 23:341 В Пскове уточнили срок действия приостановленных проездных билетов для школьников
27.01.2022, 19:043 Директор компании-проектировщика рассказала, каким будет обновленный Троицкий мост в Пскове 27.01.2022, 17:551 Специалист оценила состояние мостов в Пскове 27.01.2022, 16:361 Эксперт объяснила необходимость ремонта мостов в Псковской области 27.01.2022, 15:500 Способы дезинфекции автобусов продемонстрировали псковичам. ФОТО
27.01.2022, 15:130 Мост капитально отремонтируют на трассе Новгород - Псков 27.01.2022, 14:370 ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке 27.01.2022, 14:262 «Псковпассажиравтотранс» купит бывший в употреблении автобус 27.01.2022, 14:190 «Беседка»: Мосты Пскова, состояние и перспективы. ВИДЕО
27.01.2022, 10:340 Развязку со съездом с платной М-11 к Пулково планируется построить к 2025 году 27.01.2022, 09:291 Младенец пострадал в результате ДТП в Пскове 26.01.2022, 17:427 Горожане могут выбрать дизайн новых крышек люков для Пскова 26.01.2022, 16:400 «Островок безопасности» появился на пешеходном переходе у Кузнецкого моста в Пскове
26.01.2022, 12:401 Участок дороги Печоры - Залесье - Олохово отремонтируют в этом году 26.01.2022, 11:320 Нетрезвых водителей остановили полицейские в Пскове и Дно 25.01.2022, 17:440 Три человека пострадали в ДТП в Бежаницком районе 25.01.2022, 14:020 Тала Нещадимова назвала плохое содержание дорог неуважением к псковичам
25.01.2022, 10:470 Движение автомобилей на улице Антонова в Великих Луках запретят до конца весны 25.01.2022, 10:352 Коммунальщикам Пскова поручили тщательнее убирать пешеходные зоны от снега 25.01.2022, 10:183 Два человека пострадали в ДТП в центре Пскова 25.01.2022, 09:290 В Псковской области идет поиск организаций для эвакуации задержанного транспорта
25.01.2022, 07:450 Отменен конкурс на установку светофоров и дорожных неровностей в Псковской области 24.01.2022, 21:550 Нетрезвых водителей остановили полицейские в Великих Луках и Новоржеве 24.01.2022, 18:190 Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале 24.01.2022, 16:000 Более 20 ДТП с участием детей произошло за год в Пскове
24.01.2022, 15:190 Более 700 автомобилей поместили на спецстоянку в Пскове в 2021 году 24.01.2022, 14:454 Временный мост через реку Великую в Пскове будет двухполосным 24.01.2022, 14:200 110 тысяч автомобилей зарегистрировано в Пскове 24.01.2022, 14:070 Один факт дачи взятки сотруднику ГИБДД выявили в Пскове за год
24.01.2022, 13:570 Шесть пьяных водителей попались нетрезвыми за рулем в Пскове в новогоднюю ночь 24.01.2022, 13:180 Почти на 16% снизилось количество ДТП в Пскове в 2021 году 24.01.2022, 12:440 «Беседка»: Владимир Папорт о резонансных ДТП, произошедших в январе. ВИДЕО 24.01.2022, 12:310 На трассе М-9 «Балтия» в Псковской области организуют реверсивное движение
24.01.2022, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Владимиром Папортом 24.01.2022, 11:450 Новый подход к налогообложению для автомобилей предлагают ввести в России 24.01.2022, 10:491 Способ сократить время получения услуг в МРЭО ГИБДД назвали псковичам 24.01.2022, 10:240 Более 20 человек пострадали на дорогах Псковской области за неделю
24.01.2022, 10:140 Водитель и пассажир получили травмы в результате ДТП в Пушкиногорском районе 24.01.2022, 10:000 Пешеход без светоотражателей пострадал в ДТП в Печорском районе 23.01.2022, 21:286 Смертельное ДТП произошло на трассе Петербург - Псков 23.01.2022, 16:095 Подробности смертельного ДТП в Псковской области сообщили в полиции. ФОТО
23.01.2022, 15:570 Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Порховском районе 23.01.2022, 13:015 ГИБДД предупредила об изменении схемы движения транспорта в Пскове 23.01.2022, 10:121 ГИБДД рекомендует псковичам заблаговременно выбирать пути объезда из-за ремонта мостов 23.01.2022, 00:250 В Пскове произошло ДТП с тремя пострадавшими
22.01.2022, 20:440 В Себежском районе продолжается ремонт обрушившегося моста через Неведрянку 22.01.2022, 18:200 Легковой автомобиль опрокинулся в Себежском районе 22.01.2022, 15:410 На перекрестке в Крестах не работают светофоры 22.01.2022, 11:020 Водитель «Фольксвагена» в Пскове в очередной раз сел за руль пьяным
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.