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Около двух тысяч самоходных машин зарегистрировали в Псковской области в 2021 году

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Псковской области предоставила около 19 тысяч государственных услуг в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.

По данным на 1 января, в инспекции зарегистрировали около 17,5 тысяч самоходных машин и прицепов к ним. Так, регистрацию прошли около 2 тысяч машин, что на 400 единиц больше, чем в 2020 году. Кроме того, сняли с учета около 1,4 тысячи единиц техники. За год было выдано около 5,5 тысяч удостоверений тракториста-машиниста - это на 2,5 тысячи удостоверений больше, чем в предыдущем году. Также жители региона получили более 3 тысяч удостоверений после обучения, а технический осмотр прошли более 10 тысяч единиц техники.

В администрации отметили, что лучших результатов по представлению техники на технический осмотр добились инспекции Куньинского, Усвятского Стругокрасненского, Плюсского, Дновского, Порховского, Бежаницкого и Дедовичского районов. Процент машин, прошедших процедуру, составил около 70%.

К административной ответственности за нарушения правил и норм эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним привлекли 127 физических, должностных и юридических лиц. Общая сумма взысканий составила свыше 200 тысяч рублей. В целом за 2021 год в доход бюджета области поступили платежи на сумму более 13,2 миллиона рублей.

В 2021 году лучших результатов добились территориальные инспекции Гостехнадзора городов Псков и Великие Луки, а также Гдовского, Псковского, Печорского, Пустошкинского, Великолукского, Стругокрасненского, Плюсского, Куньинского, Усвятского, Дновского и Порховского районов, подчеркнули в администрации.