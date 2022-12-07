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«Со Смертью на пассажирском сиденье»: необычный автоаксессуар обсуждают псковичи в Сети

Необычный аксессуар в салоне автомобиля сфотографировали в Пскове. Снимок местный житель разместил в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Фёдоров / «ВКонтакте»

«Вот такой чудак ездит по Пскову со Смертью на пассажирском сиденье», – отметил автор поста.

В комментариях горожане отметили, что этот водитель, скорее всего, намного внимательнее и осторожнее других. «Почему нет? Сел за руль - всегда помни о смерти», – пояснил мужчина.

Еще одна местная жительница предположила, что это может быть театральным реквизитом.

«Кто-то с иконками, кто-то с косой ездит», – добавил еще один комментатор.