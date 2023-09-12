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В Эстонии могут конфисковать автомобили с российскими номерами, находящиеся в стране

Эстонские власти еще не приняли решение о том, как поступить с уже находящимися в Эстонии автомобилями с российскими номерами, предполагается их конфискация, сообщил в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс порталу ERR.

Как сообщило ранее эстонское МВД, Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. При этом, как сообщил представитель налогово-таможенного департамента Антс Кутти, вступивший в силу запрет касается только легковых автомобилей вместимостью до девяти пассажиров, автобусы и мотоциклы с российскими номерами могут въезжать в страну, пишет РИА Новости.

«Сейчас автомобили с российскими номерными знаками могут выезжать из Эстонии, но завтра мы более подробно обсудим в правительстве, что делать с такими транспортными средствами. Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы страны, и должны быть впоследствии конфискованы», - сказал Ляэнеметс порталу государственного телерадиовещания ERR.

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По его словам, у МВД нет точных данных о том, сколько автомобилей с российскими номерами находятся в Эстонии.

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Ограничение было согласовано с Латвией и Литвой, которые днем ранее уже запретили въезд автомобилей с российскими номерами.

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В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

Напомним, Псковская область имеет государственную границу на западе — с Латвией (214 км) и Эстонией (270 км), на юго-западе и юге — с Белоруссией (305 км).