Более 500 миллионов рублей налоговых отчислений получила Псковская область от РЖД. Всего за 11 месяцев 2021 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила более 12,5 миллиардов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 3,1 миллиардов рублей, в бюджет Ленинградской области по итогам 11 месяцев перечислили 4,4 миллиарда рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила 1,6 миллиарда рублей, Тверской области – 1,2 миллиарда рублей, Мурманской области – 944 миллиона рублей, Новгородской области – 772 миллиона рублей, Псковской области – 555 миллиона рублей.
ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов, отметили в пресс-службе.