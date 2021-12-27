Экономика

Более 500 миллионов рублей налоговых отчислений получила Псковская область от РЖД

Более 500 миллионов рублей налоговых отчислений получила Псковская область от РЖД. Всего за 11 месяцев 2021 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила более 12,5 миллиардов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 3,1 миллиардов рублей, в бюджет Ленинградской области по итогам 11 месяцев перечислили 4,4 миллиарда рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила 1,6 миллиарда рублей, Тверской области – 1,2 миллиарда рублей, Мурманской области – 944 миллиона рублей, Новгородской области – 772 миллиона рублей, Псковской области – 555 миллиона рублей.

ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов, отметили в пресс-службе.