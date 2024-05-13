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Экономика

Публичное обсуждение налоговой реформы в Госдуме стартует 20 мая

13.05.2024 08:36|ПсковКомментариев: 0

Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров по итогам заседания комитета, на котором была поддержана кандидатура Антона Силуанова на пост министра финансов, внесенная главой правительства Михаилом Мишустиным.

«Сегодня мы договорились, что необходимо начинать публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы, потому что уже много предложений было высказано депутатами разных фракций. Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12 часов на экспертом совете комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, ученых, заинтересованных лиц», - приводит слова Макарова РИА Новости

«Очень важно, что на сегодняшний день у нас есть просьба всех: бизнеса, регионов, муниципалитетов, чтобы эти решения были приняты в весеннюю сессию, с тем чтобы и налогоплательщики, и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к уже внедрению этой системы начиная с 1 января следующего года», - добавил депутат.

Макаров напомнил, что глава государства в послании Федеральному Собранию поручил донастроить налоговую систему России таким образом, чтобы она стала справедливой и при этом обеспечивала выполнение всех необходимых функций государства. «В первую очередь это - растущие социальные расходы», - уточнил Макаров.

«Но при этом налоговая система должны быть стабильной, с тем чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет», - добавил он.

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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