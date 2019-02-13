Новости

Руководитель псковского отделения «Справедливой России» рассказал о своих новых законопроектах

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак рассказал о своих последних законопроектах. Как сообщил Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), один из этих документов - о патриотическом воспитании.

«До того, как я пришел в гордуму, оттуда законопроектов в областное Собрание практически не поступало. Сейчас я ежемесячно вношу в гордуму те или иные проекты, направленные на улучшение жизни наших граждан. Один из последних - о патриотическом воспитании детей. Я считаю, что патриотическое воспитание очень важно, особенно в сегодняшней геополитической ситуации. Когда негодяи, которые находятся за границей, пытаются переписать историю, исказить смысл, чтобы молодое поколение за рубежом думало иначе. Слава богу, мы живем в том время, когда еще ветераны живы, когда они нам рассказывают, что было на самом деле, какие ужасы были, как мы победили фашистов. Эту правду я буду помнить всю жизнь, буду ее доносить своим детям и внукам. Мы обязаны заниматься патриотическим воспитанием», - отметил Олег Брячак.

Кроме того, руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия» высказался и о своем законопроекте, касающемся волонтерства.

«Закон о волонтерстве я тоже недавно вносил. И на следующей сессии в областном Собрании я буду представлять эти законопроекты. И, конечно, они должны быть поддержаны. Я уверен в этом. У нас в области нет таких законов, а они помогут. Я понимаю, что многие занимаются патриотическим воспитанием. Особенно учителя, директора школ. И волонтеров у нас в области около 11 тысяч, а закона - нет. А хуже не будет, если он будет и немного упорядочит деятельность этих организаций, поможет людям. Ведь волонтеры - добровольцы, те кто, работает бесплатно. Это надо культивировать в нашем обществе, а то у нас все на деньгах завязано. Дети отвечают, что идут в медицинский вуз, чтобы стать хирургами и деньги зарабатывать, а в школу милиции идут, чтобы стать генералами и тоже деньги "зашибать". Разве это правильно? Но так все и есть на самом деле, поэтому надо менять мировоззрение молодежи», - добавил Олег Брячак.

Помимо этого, руководитель псковского отделения «Справедливой России» упомянул еще один свой законопроект, из последних. Этот документ должен облегчить и удешевить процесс эвакуации автомобилей. Также Олег Брячак отметил, что практически все законопроекты, которые он вносит на рассмотрение в гордуму, там поддерживаются депутатами.

«Бывает, вопросов очень много задают. Я дорабатываю эти законопроекты - вношу заново, и они принимаются в гордуме практически единогласно», - заключил руководитель отделения партии.