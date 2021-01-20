В Невельском районе сменился подрядчик по вывозу ТКО

Оперативное совещание по вопросам оказания услуг по вывозу ТКО на территории Невельского района провел 19 января глава муниципалитета Олег Майоров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в местной администрации, в совещании приняли участие директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев и его заместитель Марина Мезенцева. Необходимость в проведении совещания была вызвана обеспокоенностью властей района ситуацией по вывозу ТКО.
Александр Киселев сообщил, что с 14 января 2021 года сбором и вывозом ТКО в Невельском районе начал самостоятельно заниматься региональный оператор по причине того, что договор между ООО «Экопром» и ИП Тузовым А. В., который ранее занимался сбором и вывозом ТКО на территории района, на 2021 год не заключен. Представители «Экопрома» заверили, что понимают всю степень ответственности, признают, что услуга оказывается недостаточно хорошо и намерены незамедлительно повысить ее качество. С 20 января к работам по вывозу ТКО подключился невельский подрядчик.
Глава Невельского района и главы поселений лично будут контролировать качество оказания услуг по вывозу ТКО с выездом на наиболее проблемные участки. Следующее совещание по данному вопросу состоится 27 января.