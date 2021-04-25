Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем

Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Вербным воскресеньем. Праздничное обращение он разместил в своем инстаграм-аккаунте.

«Об этом празднике очень красиво написал Борис Пастернак:



Когда на последней неделе

Входил Он в Иерусалим,

Осанны навстречу гремели,

Бежали с ветвями за Ним.



Главная традиция сегодня – освящать пушистые веточки вербы и приносить их домой. Пусть она подарит вашим домам мир и покой, защитит от всех болезней, невзгод и напастей», - пожелал губернатор.



Он напомнил, что завтра начинается Страстная неделя. «Желаю всем сил провести ее достойно, в мире с собой и с окружающими», - заключил Михаил Ведерников.