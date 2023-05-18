Общество

Какие выплаты освобождены от подоходного налога, рассказали росиянам

Обманутым дольщикам, получившим квартиры от регионов, не нужно будет платить налог на доход физических лиц. Такой закон, разработанный депутатами и сенаторами, госдума приняла на пленарном заседании 17 мая.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас от НДФЛ уже освобождены доходы в виде возмещения потерь обманутых дольщиков. Такие выплаты производятся на основании федерального закона «О публично-правовой кампании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков…».

Однако авторы инициативы обратили внимание, что зачастую дольщики получают возмещение от региональных властей, причем нередко в качестве готовых квартир. Эту процедуру регулирует уже не федеральный, а местные законы по защите прав граждан — участников долевого строительства. При этом на такие компенсации льготный режим налогообложения не распространяется, пишет «Парламентская газета».

Принятый закон вносит изменения в пункт 71 статьи 217 части второй Налогового кодекса РФ и приравнивает федеральные и местные возмещения в части освобождения от уплаты НДФЛ. «Это распространится на случаи, когда люди, которые инвестировали деньги в строительство многоквартирных домов, получают возмещение в виде квартир в соответствии с законами регионов», — пояснил зампред комитета госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, который и представил документ на пленарном заседании.

Статья 217 Налогового кодекса РФ, в которую и внесены изменения, содержит перечень и других доходов, которые освобождены от налогообложения. Всего в списке 93 позиции.

Например, налог не платят с пенсий, страховых и накопительных, а также доплат к таким пособиям. Кроме того, налог не взимается с ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого, второго и последующих детей.

Не берут налог и со стипендий студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, а также слушателей подготовительных отделений организаций высшего образования и духовных образовательных организаций.

Также от налогообложения освобождены единовременные выплаты и возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и жилых помещений, предоставляемых во временное пользование. А еще доходы, полученные налогоплательщиком по программе реновации жилищного фонда в столице.