Общество

В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и индивидуальным предпринимателям

Индивидуальный предприниматель может перейти на уплату налогов по упрощенной системе, а также получить статус самозанятого при доходах до 2,4 миллиона рублей в год, но совмещать уплату налогов по «упрощенке» и для самозанятых нельзя, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право заниматься предпринимательством, то есть систематически получать прибыль от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг… Будущий предприниматель может зарегистрироваться в качестве ИП и с 14- летнего возраста, но для этого он должен будет предоставить заверенное у нотариуса согласие родителей. При уплате налогов ИП может перейти на "упрощенку" – упрощенную систему налогообложения – и не оплачивать целый ряд налогов, например, налог на добавленную стоимость», - сказал Говырин.

Депутат отметил, что самозанятыми могут стать граждане, которые, не регистрируясь в качестве ИП, не нанимая на работу сотрудников, за вознаграждение выполняют и оказывают определенные виды работ и услуг по гражданско-правовым договорам, как сдача жилья в аренду, ремонт квартиры, изготовление тортов на дому и другие, пишет РИА Новости.

«Самозанятые могут получать максимально до 2,4 миллиона рублей в год. Индивидуальные предприниматели могут стать самозанятыми, если в их подчинении нет работников и они перейдут через приложение "Мой налог" на систему уплаты налогов для самозанятых - налогов на профессиональный доход. Размер таких налогов составит 4 процента от доходов, полученных от физлиц, и 6 процентов от доходов, полученных от организаций и ИП… Но здесь важно помнить, что совмещать уплату налогов по упрощенке и для самозанятых нельзя», - рассказал Говырин.