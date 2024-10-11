Общество

Только 30% псковичей готовы принимать участие в исследованиях на работе — опрос

3 из 10 трудоустроенных псковичей участвовали в исследованиях, оценивающих удовлетворенность работой. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

Исследования, оценивающие удовлетворенность работой, — один из HR-инструментов, позволяющих отслеживать отношение персонала к различным составляющим работы: условиям труда, отношениям с руководством, общему климату в коллективе. 3 из 10 псковичей сталкивались на работе с подобными анкетами.

Женщины более отзывчивы: 74% из них всегда участвуют в исследованиях лояльности и удовлетворенности работой (против 69% среди мужчин). Вероятно, дело в том, что практически каждый второй мужчина не доверяет результатам замеров (48%): «Не вижу разницы. В компании ничего не меняется». Среди женщин же больше тех, кто доверяет (45%). Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина затрудняются оценить результаты исследований либо в их компаниях результаты не афишируются.