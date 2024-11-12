Спорт

Владимир Компаниец: Бег форматирует мозг

Бег является отличным методом самопознания. Об этом новом выпуске программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец.

«Бег форматирует мозг», — утверждает Владимир Компаниец, подчеркивая, что, начав заниматься этим видом спорта, человек открывает для себя скрытые резервы как тела, так и мышления. Длительный бег, по его словам, представляет собой особый режим, в который включается не только физическое состояние, но и сознание бегуна.

«У бега очень много граней. Например, возможность общаться с людьми, путешествовать и посещать различные соревнования, возможность сосредоточиться и сфокусироваться на достижениях. Ты вырабатываешь самодисциплину, когда готовишься к серьезному старту», — сказал Владимир Компаниец.

По его словам, длительная пробежка позволяет «прогнать» беспокоящие мысли и, как правило, приводит к осмыслению и принятию решений.

«Когда ты выходишь на длительную пробежку, ты начинаешь гонять беспокоящую себя мысль и ты почти наверняка приходишь к решению. Бег расставляет все по полочкам. Я бы сказал, что некоторые моменты медитации присутствуют», — отметил гость студии.