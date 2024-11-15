Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове

Тело пропавшего подростка из Великих Лук нашли на 13-й день поисков

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Муралы Пскова для туристов и псковичей

СОБЫТИЕ: Подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским реготделением РВИО и музеем-заповедником «Изборск»

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Доплата за стобалльников, критика регистрации популярных Telegram-каналов и атака на Шлосберга*

Общество

СОБЫТИЕ: Подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским реготделением РВИО и музеем-заповедником «Изборск»

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Региональное отделение Российского военно-исторического общества заключило соглашение о сотрудничестве с музеем-заповедником «Изборск». Соглашение подписали председатель Псковского реготделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов и директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская. Музей и региональное отделение РВИО будут сотрудничать по вопросам: Реализации совместных историко-просветительских проектов.

Организации совместных выставок.

Содействия проведению совместных образовательных мероприятий. После подписания соглашения Наталия Дубровская провела экскурсию по выставкам музея, хранилищу и Изборской крепости. Подробнее - в репортаже ПЛН-ТВ.