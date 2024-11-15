СОБЫТИЕ: Подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским реготделением РВИО и музеем-заповедником «Изборск»

Региональное отделение Российского военно-исторического общества заключило соглашение о сотрудничестве с музеем-заповедником «Изборск». Соглашение подписали председатель Псковского реготделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов и директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.
Музей и региональное отделение РВИО будут сотрудничать по вопросам:
После подписания соглашения Наталия Дубровская провела экскурсию по выставкам музея, хранилищу и Изборской крепости.
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